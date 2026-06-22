Eflani\'de Dev Turna Balığı Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde amatör balıkçılık yapan bir kişi, Bostancılar Göleti'nde 95 santimetre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Amatör balıkçı Ahmet Öztürk, balık tutmak için gittiği Bostancılar Göleti'nde oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti. Uzun süren mücadelenin ardından balığı kıyıya çıkarmayı başaran Öztürk, yakaladığı turnanın büyüklüğüyle dikkat çekti. Yapılan ölçümlerde turna balığının 95 santimetre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Gölette bulunan diğer balıkçıların da ilgi gösterdiği dev turna, balıkçılar için heyecan oluşturdu. - KARABÜK