Elazığ adına yarışan barista Parsa Nayeb, FO Türkiye'de bölge ikinciliği kazandı - Son Dakika
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Elazığ adına yarışan barista Parsa Nayeb, FO Türkiye'de bölge ikinciliği kazandı

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Elazığ adına yarışan barista Parsa Nayeb, FO Türkiye\'de bölge ikinciliği kazandı
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2020'den bu yana Elazığ'da yaşayan 27 yaşındaki barista Parsa Nayeb, İstanbul'daki FO Türkiye Barista Yarışması'nda Elazığ adına mücadele ederek bölge ikinciliği elde etti. Nayeb, farklı bölgelerin şampiyonlarıyla yarışacağı finalde Elazığ'ı temsil etmeyi amaçlıyor.

İran'dan Türkiye'ye gelen ve 2020 yılından bu yana Elazığ'da yaşayan 27 yaşındaki Parsa Nayeb, İstanbul'da düzenlenen FO Türkiye Barista Yarışması'nda Elazığ'ı temsil ederek bölge ikinciliğini kazandı. Genç barista, şimdi Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen şampiyonların yarışacağı finalde Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

2019 yılında Türkiye'ye gelen Parsa Nayeb, bir yıl Ankara'da yaşadıktan sonra 2020'de Elazığ'a yerleşti. Kentte evlenerek aile kuran ve 2 yaşında bir kız çocuğu bulunan Nayeb, geçimini Elazığ'daki bir kafede barista olarak sağlıyor. Kahve sektöründe çocukluk yıllarından itibaren farklı alanlarda çalışan Nayeb, mesleğine duyduğu ilgi ve yıllar içinde kazandığı tecrübeyle yarışmaya katılma fırsatı buldu. FO Türkiye yetkililerinin yeteneğini fark ederek kendisini yarışmaya davet ettiğini aktaran Nayeb, bölge yarışmasında Elazığ adına mücadele ederek ikincilik elde etti.

Hedefinin Türkiye genelindeki yarışmada da başarılı bir derece kazanmak olduğunu ifade eden Nayeb, "Çocukluğumdan beri bu sektörün farklı alanlarında çalıştım ve mücadele ettim. FO Türkiye yetkilileri yeteneğimi gördü ve beni yarışmaya davet etti. Elazığ'ı temsilen katıldığım bölge yarışmasında ikinci oldum. Şimdi Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen şampiyonlarla yarışacağız. İnşallah orada da güzel bir derece elde ederek Elazığ'ın ismini tüm Türkiye'ye duyururum" dedi.

Kaynak: İHA
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