Ağın’da türkü şöleni
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde yazın son günlerinde vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatmak için türkü şöleni düzenlendi. Kaymakamlık, belediye ve kültür sanat derneğinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar müzik eşliğinde hoş vakit geçirdi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, yazın son günlerinde vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatmak amacıyla türkü şöleni düzenlendi.
Ağın Kaymakamlığı, Ağın Belediyesi ve Ağın Kültür ve Sanat Derneğinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türkülerin seslendirildiği programda vatandaşlar müzik eşliğinde güzel vakit geçirdi. Etkinliğin ardından organizasyona katkı sunan kurumlara, sanatçılara ve programa katılan vatandaşlara teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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