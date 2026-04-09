Elazığ\'da haşereyle mücadele sürüyor

Elazığ Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı haşerelerin üremesini engellemek amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarını bahar aylarında yoğunlaştırdı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde karasinek, sivrisinek, fare, tahtakurusu, pire ve hamamböceği gibi zararlıların çoğalmasını önlemek amacıyla yağmur suyu hatları, sulak alanlar, su birikintileri ve gündelik alanlarda düzenli ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalarda özellikle zararlıların üreme alanlarına yoğunluk veriliyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla, haşerelerin yol açabileceği çeşitli sağlık risklerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşların sağlığına gösterilen hassasiyetin her zaman öncelikli olduğu ifade edilerek ilaçlama çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürülecek" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ