Elazığ'da 5 Katlı Bina Yıkıldı
Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde 5 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.
Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.
Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı, 10 daireli binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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