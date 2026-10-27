Elazığ\'da bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor, ani sel uyarısı yapıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.