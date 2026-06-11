Elazığ'da Dana Kaçışı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Elazığ'da Dana Kaçışı Paniğe Neden Oldu

Elazığ\'da Dana Kaçışı Paniğe Neden Oldu
11.06.2026 17:29
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Elazığ'da bir dana sahibinden kaçıp mahallede paniğe yol açtı. Vatandaşlar danayı yakalamak için seferber oldu.

Elazığ'da sahibinin elinden kaçan dana mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde sahibini elinden kaçan bir dana, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Dananın koşarak uzaklaşması üzerine çok sayıda vatandaş peşine düştü. Hayvanı yakalamaya çalışan bazı kişiler, zaman zaman dananın ani hareketleri nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yaralanma riskine rağmen mücadeleyi sürdürürken, bazıları ise dananın dikkatini dağıtarak yakalanmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan dana, daha sonra sahibine teslim edildi. Olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan kovalamaca çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Elazığ'da Dana Kaçışı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Füsun Erbug Füsun Erbug:
    biraz saçma gibi geldi açıkçası nasıl bir dana kaçıyo böyle şehir ortasında daha kontrollü olunması gerekmez mi 0 0 Yanıtla
  • Mehmet İltaş Mehmet İltaş:
    vay canına böyle şeyler mi oluyo şimdilerde eskiden daha sessiz ve sakin olaydı mahalleler şimdi her gün başka bir olay çıkıyo ama yine de insanlar yardım etmiş buna sevinç duydum doğru şey yapmışlar 0 0 Yanıtla
  • Şafak Eraslan Şafak Eraslan:
    eskiden böyle şeyler olurdu ama insanlar daha bilinçli davranırdı şimdilerde herkes telefonuna bakıyo danaya bakıyo bence bu tür hayvanlar şehir içinde dolaşmamalı daha dikkatli olunması lazım sahibi neden kaçırıyo hayvanı öyle 0 0 Yanıtla
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