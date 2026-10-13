Elazığ'da gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika
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Elazığ'da gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Elazığ\'da gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi
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Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika
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