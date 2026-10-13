Elazığ\'da gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ'da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.