Elazığ'da Kedi ve Yılan Kavgası
Elazığ'da bir vatandaş, kedinin yılanla mücadelesini cep telefonu ile kaydetti.
Elazığ'da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: İHA
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