Elazığ\'da Kırsal Yangın Söndürme Çabaları Sürüyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bağlıağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Örtü yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkıda kendi çabalarıyla yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.