Elazığ'da Kurt Anı Kayıtlara Ge geçti

Elazığ'da köye inen kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, merkeze bağlı Erbildi köyüne indi. Evin çevresinde yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasına yansıdı. Kurt, evin çevresinde gezdikten bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ
