Elazığ\'da Meyve Zararlıları Takibi

Elazığ'da ekipler tarafından meyve verim ve kalitesini olumsuz etkileyebilecek zararlıların takibine yönelik çalışma yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve üretim alanlarında yürütülen entegre mücadele çalışmaları çerçevesinde, meyve verim ve kalitesini olumsuz etkileyebilecek zararlıların takibine yönelik çalışma yapıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından meyve bahçelerinde kurulan tuzaklar düzenli aralıklarla kontrol edilirken kiraz sineği, elma içkurdu, şeftali güvesi, Akdeniz meyve sineği ve Drosophila suzukii zararlılarının popülasyon gelişimleri izlendi.

Tuzak kontrolleri sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, üreticilere mücadele zamanlaması ve uygulanacak yöntemler konusunda gerekli teknik bilgilendirmeler yapıldı. - ELAZIĞ