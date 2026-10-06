Elazığ'da motor kısmına sığınan yavru kedi, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da motor kısmına sığınan yavru kedi, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Elazığ\'da motor kısmına sığınan yavru kedi, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde aracına binen bir kişi, kedi sesi duyunca motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini fark etti. Motor ve alt takımlar arasında gezinen kedi, çevredeki vatandaşların yardımıyla yarım saat süren çalışmayla çıkarıldı.

Elazığ'da bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah aracına binen bir şahıs, kedi sesi duydu. Ardından aracın altına bakan şahıs, motor kısmına yavru bir kedinin girdiğini gördü. Çıkarılmaya çalışılan kedi, aracın motor ve alt takımları arasında gezmeye başladı. Kedi, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yarım saat süren çalışma sonuncunda çıkartıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da motor kısmına sığınan yavru kedi, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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