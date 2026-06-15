Elazığ\'da Şabut Balığı Projesi Başladı

Elazığ'da "Şabut Balığının Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması" projesi çerçevesinde üretim çalışmaları başladı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Bölge ekonomisi açısından önemli bir potansiyele sahip olan şabut balığı üzerine yürütülen "Şabut Balığının Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması" projesi çerçevesinde üretim çalışmaları başladı. Proje ile bölgenin su ürünleri sektöründe ekonomik değeri yüksek türlerinden biri olan şabut balığının kontrollü şartlarda yetiştiriciliğine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında türün üretim biyolojisi, yetiştiricilik performansı ve uygun üretim teknikleri araştırılarak kültür balıkçılığına kazandırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde elde edilecek verilerin, şabut balığının sürdürülebilir üretiminin önünü açması ve bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğine yeni bir alternatif oluşturması bekleniyor. - ELAZIĞ