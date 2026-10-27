Elazığ’da şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Elazığ’da şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu

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Elazığ’da şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu
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Elazığ’da şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu
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Elazığ’da "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.

Elazığ'da "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehitlerin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. TEM Şube koordinesinde Hankendi Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, şehit aileleri, gaziler ve yakınları, çok sayıda polis ve jandarma ekibi ile öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından şehitlerin ruhuna dualar okundu. Ardından protokol üyeleri, emniyet mensupları, askeri erkan ve öğrenciler, etkinlik alanında hazırlanan sahadaki fidanları toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi.

Burada katılımcılara hitap eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Özel harekat binasını yapacağımız alanda aynı zamanda bir ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştireceğiz, ağaç dikimini gerçekleştireceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını, onların kahramanlıklarının bir nişanesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kanlarıyla bu aziz toprakları bizler için daha yaşanılır kılmak için canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, 2023 yılında cumhuriyetimizin geleceğe çok daha emin adımlarla, çok daha iyi bir şekilde ulaşması hususunda büyük bir kararlılık içerisindeyiz. Sevgili gençlerimiz de bunun en önemli güvencelerinden bir tanesi olacak inşallah. Onlar daha huzur içerisinde, daha bir güzel ülkede, daha büyük bir ülkede yaşayacaklar. Biz devlet olarak, şehit ailelerimizin hiçbir şekilde acı çekmesini, gazilerimizin hiçbir şekilde yüreğinin sızlamasını istemiyoruz ve buna da müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliği hep birlikte tesis ederek bu coğrafyayı cennet kılmak için hep birlikte çalışacağız diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Etkinlik sonunda şehit ve gazi yakınlarına hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA
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