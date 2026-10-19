Elazığ'da selin vurduğu Yünlüce'de 300 dönüm silajlık mısır hasadı yapılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da selin vurduğu Yünlüce'de 300 dönüm silajlık mısır hasadı yapılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da selin vurduğu Yünlüce\'de 300 dönüm silajlık mısır hasadı yapılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Yünlüce köyünde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak sonrası oluşan sel, dere yatağı kenarındaki 300 dönümlük silajlık mısır tarlasını su altında bıraktı. Çamur ve su nedeniyle hasat yapılamadığını belirten çiftçi, yaklaşık 5 milyon zarar ettiğini ifade etti.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağıştan dolayı oluşan sel, 300 dönümlük mısır tarlasını su altında bıraktı.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış etkili olmuş, birçok noktada sel ve su baskınları yaşanmıştı. Bunlardan etkilenenlerin arasında Yünlüce köyde yer aldı. Dere yatağının kenarında 300 dönüme ekilen silajlık mısır, su altında kaldı. Sulardan dolayı tarlada oluşan çamur nedeniyle, ekilen mısırların hasadı ise yapılamadı. Hayvanlar için ekilen silajlık mısırın hasadını yapamayan çiftçi, sel sularından dolayı yaklaşık 5 milyon zarar ettiğini ifade etti.

Elazığ'ın Yünlüce köyünde yaşadığını aktaran Hatim Yıldırım, "Şuan da bizim 300 dönüme yakın mısırımız var. Onlar da suyun altında kaldı. Hayvanlarımıza yetiştiremiyoruz. Selden dolayı dere yatağından taşan su, bizim arazimize geldi. Mısırımızın hasadını hiçbir şekilde yapamıyoruz. Tarlamıza su girdiği için hiçbir şekilde giremiyoruz. Tarlalarımızın içerisi su dolu. Çamur olduğu için kuruması zor. Hasat dönemimiz geçiyor. Zararımızı hesaplarsak, 4-5 milyondan fazla zararımız var. Yardım bekliyorum. Tarlamıza şuan hiçbir şekilde giremiyoruz. Mallarımız hep suyun içerisinde kaldı" dedi.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerEkonomiGüncelElazığMısırÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:44:44. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da selin vurduğu Yünlüce'de 300 dönüm silajlık mısır hasadı yapılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei