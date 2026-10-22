Elazığ'da toprak haritalama çalışmaları TUCSAP kapsamında sahada başladı - Son Dakika
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Elazığ'da toprak haritalama çalışmaları TUCSAP kapsamında sahada başladı

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Elazığ\'da toprak haritalama çalışmaları TUCSAP kapsamında sahada başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, TUCSAP çerçevesinde Elazığ'ın tamamını kapsayan toprak etüt ve haritalama çalışmalarını başlattı. Esentepe, Doğukent, Akmezra, Kıraç ve çevre köylerde başlayan çalışmalarla detaylı dijital toprak haritaları hazırlanması hedefleniyor.

Elazığ genelini kapsayacak toprak etüt ve haritalama çalışmaları için sahada incelemelere başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, Elazığ'ın tamamını kapsayan toprak etüt ve haritalama çalışmaları Bakanlık oluru doğrultusunda başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde toprak etüt ve sınıflandırma işlemleri, toprak analizleri ve detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanması hedefleniyor. Elde edilecek verilerle toprak kaynaklarının daha iyi tanınması ve arazi kullanım planlamasına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Arazi etüt çalışmalarına Esentepe, Doğukent, Akmezra, Kıraç ve çevre köylerde başlanırken, çalışmaların ilin tamamını kapsayacak şekilde sürdürülmesi planlanıyor. Proje ile Elazığ'ın toprak varlığının ayrıntılı biçimde ortaya konulması ve tarımsal üretim ile arazi yönetimine yönelik çalışmalara bilimsel veri sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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