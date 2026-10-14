Elazığ itfaiyesi, yağıştan dolayı 7 saattir aralıksız su çekiyor

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağıştan dolayı itfaiye ekipleri tarafından 2 milyon 800 bin litre su çekimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede yağan yağıştan dolayı Yurtbaşı beldesinde Şehit Özcan Coşkun ortaokulunun bodrum kısmı su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 saatlik su çekmesinin ardından toplamda 2 milyon 800 bin litre su çekimi gerçekleştirdi.