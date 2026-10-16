Elazığ Keban'da erken yağış üzerine 80 bin tonluk üzüm bağları brandayla kaplandı - Son Dakika
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Elazığ Keban'da erken yağış üzerine 80 bin tonluk üzüm bağları brandayla kaplandı

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Elazığ Keban\'da erken yağış üzerine 80 bin tonluk üzüm bağları brandayla kaplandı
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Elazığ'da erken başlayan yağışlar üzerine üreticiler, Keban Baraj Gölü'ndeki 80 bin tonluk üzüm rekoltesini korumak için bağları kilometrelerce mavi ve beyaz brandayla kapladı. Bu kitlesel uygulama, ürün kalitesini korumayı ve hasadı aralık başına kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Elazığ'da erken başlayan yağışlar nedeniyle harekete geçen üzüm üreticileri, Keban Barajı havzasındaki 80 bin tonluk rekolteyi korumak ve hasat süresini uzatmak amacıyla bağlarını kilometrelerce uzunlukta mavi ve beyaz brandalarla kapladı.

Türkiye'nin önemli bağcılık havzalarından biri olan Elazığ'da, sonbahar döneminde etkili olan sıra dışı hava muhalefeti tarımsal üretimde koruyucu tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Toprak yapısı ve mikroklima iklimiyle tescilli Öküzgözü, Boğazkere ve Ağın Beyazı üzümlerinin yetiştirildiği Keban Baraj Gölü mevkisindeki, Kıraç, Hoş ve Güzelyalı köyleri başta olmak üzere, ani yağışların mahsulde yol açabileceği kalite kaybı riskine karşı kitlesel bir brandalama çalışması başlatıldı. Geçmiş yıllarda hasat takvimini uzatmak amacıyla daha dar alanlarda yürütülen brandalama yöntemi, bu yıl yağışların beklenenden erken bastırması sebebiyle ovaya yayılan tüm bağlarda eş zamanlı olarak uygulandı. Üreticilerin asmaların üzerine titizlikle sabitlediği su geçirmez mavi ve güneş ışığını dengeleyen beyaz renkli brandalar, kilometrelerce uzunlukta paralel hatlar oluşturdu. Baraj gölü kıyısındaki tarım arazilerinin üzerini tamamen kaplayan örtü, havadan görüntülendi.

"İlk defa bu kadar branda çekiyoruz diyebilirim"

Hava şartlarının kendilerini bu kitlesel uygulamaya yönlendirdiğini, bu sayede ürün kalitesini maksimum seviyede tutarak hasat sürecini aralık ayı başına kadar sürdürmeyi hedeflediklerini bildiren üreticilerden Beytullah Efe, "Bu yıl zaten hepimizin de bildiği gibi mevsim normallerinin üzerinde bir iklim var. Alışkın olmadığımız şekilde yağış çok erken geldi. Yağıştan korunmak için bağlarımıza brandalarımızı çektik. Daha önceki yıllara nazaran, daha önce de biz bu işlemi hasat süremizi uzatmak ve ürünlerimizi korumak için yapıyorduk ama şu anda çektiğimiz brandalar adeta bir açık hava müzesine dönüştü. İlk defa bu kadar branda çekiyoruz diyebilirim. Çünkü hava şartları bizi bunu yapmaya yönlendirdi. Ümidimiz bu şekilde ürünlerimizi maksimum seviyede koruyarak aralık ayı başına kadar dayanmasını sağlamak. Don olayı veya başka bir felaket durumda zaten yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Bizim yaptığımız brandalama sistemi özellikle yağmurdan koruyucu bir etkiye sahip" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Keban'da erken yağış üzerine 80 bin tonluk üzüm bağları brandayla kaplandı - Son Dakika
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