Elazığ Palu'da nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri sürü halinde görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan keçileri cep telefonuyla kayda aldı; keçiler bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüldü.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesinde görüntülendi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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