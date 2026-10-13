Elazığ Sivrice\'de kampçılar Hazar Gölü kıyısında fırtınada zor anlar yaşadı

Elazığ Sivrice'de kampçılar Hazar Gölü kıyısında fırtınada zor anlar yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kıyısında kamp yapan grup, aniden bastıran şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Kampçıların olumsuz hava koşullarında yaşadığı o anlar kameralara yansıdı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında kamp yapan vatandaşlar, aniden bastıran şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde kamp yapan Hüseyin Rahmi Ateş ve arkadaşları şiddetli yağmur ve fırtınaya yakalandı. Göl kenarında kamp kuran grubun, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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