Erciş\'te Fırtına Ağaçları Söktü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları köklerinden söktü.

Erciş'te 5 dakikalık sağanak yağışın ardından fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle refüjlerde bulunan çok sayıda ağaç kökünden söküldü. Bazı binaların çatıları hasar görürken, kafelerdeki masa ve sandalyeler de devrildi. İlçenin sahil yoluna devrilen ağaçlar, bazı noktalarda trafikte aksamalara neden oldu.