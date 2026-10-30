Erciyes Dağı\'nın 3 bin 917 rakımlı yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 rakımlı yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı ve dağ beyaza büründü. Kar yağışının ardından bulutların arasından dronla çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar ile berber dağ beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Bulutların arasından dron ile çekilen görüntüler de kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İHA
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