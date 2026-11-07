Erdek\'te kıyıya vuran ölü yunusun ölüm nedeni bilinmiyor, cansız bedeni görüntülendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ölü bir yunus kıyıya vurdu. Sahilde bulunan yunusun cansız bedeni cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı kırsal mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıya vuran bir yunusun hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanın öldüğünü gördü. Dalgaların etkisiyle sahile sürüklendiği değerlendirilen yunusun cansız bedeni cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yunusun ölüm nedeni henüz bilinmezken, olayın deniz kirliliği, balıkçılık faaliyetleri veya doğal nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak incelemeyle belirlenebileceği ifade edildi.