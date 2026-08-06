Erdemli'de 3,4 Büyüklüğünde Deprem
Mersin Erdemli'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, olumsuz bir durum bildirilmedi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Erdemli Küstüllü Mahallesi'nde saat: 18.17'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9,88 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.
Deprem ilçe merkezinde de hafif hissedilirken olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Erdemli'de 3,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?