Erdemli'de İlk Caretta Yuvası - Son Dakika
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Erdemli'de İlk Caretta Yuvası

Erdemli\'de İlk Caretta Yuvası
10.06.2026 14:38
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Erdemli'de ilk kez bir caretta caretta yuva yaptı, bekçiler koruma alanı oluşturdu.

Mersin'in Erdemli ilçesi merkezindeki sahilde ilk defa bir iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) yuva yaparken görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine bekçiler bölgeye şerit çekerek koruma alanı oluşturdu.

Nesli tehdit altındaki caretta cerattaların önemli üreme alanları olan Mersin'de anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Kaplumbağaların koruma alanları yanı sıra farklı noktalarda da görünmesi dikkat çekti. Erdemli ilçe merkezinde Merkez Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı yanındaki kumsal alana çıkan bir deniz kaplumbağası yuva yaptı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, hayvanın rahatsız edilmemesi için alana şerit çekti. Merak edip bölgeye gelen bazı çocuklar, daha önceden atılan veya dalgalarla gelen pet şişeleri topladı.

Gençlerden Ayşe İrem, deniz kaplumbağasının ilk defa bu bölgede yuva yaptığını belirterek, herkesin özellikle plastik atıklarını çöpe atmasını isteyerek duyarlılığa davet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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