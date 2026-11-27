Ergan Kayak Merkezi'nde JAK Timi telesiyej tahliye eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK Timi, Ergan Kayak Merkezi'ndeki pist güvenliği personeline telesiyej kurtarma ve tahliye eğitimi verdi. Eğitimde arıza ve mahsur kalma durumlarında tahliye yöntemleri anlatıldı, durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından, Ergan Kayak Merkezi'nde görev yapan pist güvenliği personeline telesiyejde kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.
Erzincan Valiliği Pist Güvenliği personeline yönelik düzenlenen eğitimde, kayak merkezinde yaşanabilecek telesiyej arızası ve olası mahsur kalma durumlarında uygulanacak kurtarma ve tahliye yöntemleri anlatıldı.
JAK ekiplerince verilen eğitimle, telesiyejde mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve olası acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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