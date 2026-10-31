Erzincan Çağlayan\'da yavru ayı, çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Erzincan Çağlayan'da yavru ayı, çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın bahçesinde dolaşan yavru ayı, sabah işe gelen çalışanları şaşırttı. İnsanları görünce korkan ayı, su kanalından yüzerek karşıya geçip dağlık alana kaçtı; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir restoranın içerisine giren yavru ayı, çalışanları şaşırttı.
Sabah saatlerinde restoranı açmak için gelen işletme çalışanları, bahçede dolaşan yavru ayıyla karşılaştı.
İnsanları görünce korkan ayı, su kanalından yüzerek karşıya geçti. Yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu.
Ayının restoranın bahçesinde dolaştığı ve su kanalından yüzerek karşıya geçtiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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