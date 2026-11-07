Erzincan\'da 7-10 Kasım arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor

Erzincan'da 7-10 Kasım arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde 7-10 Kasım arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğini bildirdi. Üreticilerden 7 Kasım 22.00'de başlayıp 10 Kasım 10.00'a kadar sürecek uyarıya karşı hassas ürünlerini korumaları istendi.
Erzincan ve çevresinde 7- 10 Kasım tarihleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunuyor.
Uyarının 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Üreticilerin tarımsal faaliyetlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları, dona karşı hassas ürünlerini korumaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.
Kaynak: İHA
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