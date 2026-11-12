Erzincan\'da Akdeniz meyve sineğine karşı tuzakları Tarım ekipleri kontrol ediyor

Erzincan'da meyve üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı meyve bahçelerine yerleştirilen tuzakların kontrollerini gerçekleştiriyor.

Zararlının yayılımının takip edilmesi ve meyve üreticilerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, tuzaklardan elde edilen veriler değerlendiriliyor.

Ekiplerin saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, üreticilerin emeğinin ve tarımsal ürünlerin korunmasının hedeflendiği bildirildi.