Erzincan'da gece Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyle en soğuk nokta oldu - Son Dakika
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Erzincan'da gece Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyle en soğuk nokta oldu

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Erzincan\'da gece Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyle en soğuk nokta oldu
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Erzincan'da gece etkili olan soğuk havada Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre en düşük sıcaklık Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10 derece olarak kaydedildi. Yüksek kesimlerde kış şartları hissedilirken merkezde eksi 4, Refahiye'de eksi 6 derece ölçüldü.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde gece soğuk hava etkisini gösterdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Ergan Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan'da gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları merkezde eksi 4, Çayırlı'da eksi 3, Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10, İliç'te eksi 2, Kemah'ta eksi 4, Kemaliye'de eksi 1, Refahiye'de eksi 6, Tercan'da eksi 3 ve Üzümlü'de eksi 3 derece olarak kaydedildi.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kış şartları kendini hissettirirken, Ergan Kayak Merkezi ölçülen eksi 10 derecelik sıcaklıkla Erzincan'ın en soğuk noktası oldu.

Kaynak: İHA
Kayak MerkeziRefahiyeErzincanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da gece Ergan Kayak Merkezi eksi 10 dereceyle en soğuk nokta oldu - Son Dakika
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