Erzincan\'da iki köy merasında su için sondaj yeri belirleme çalışması sürüyor

Erzincan'ın merkez ilçesine bağlı Karadiğin ve Soğukoluk köylerinin meralarında hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve mera verimliliğinin artırılması amacıyla sondaj çalışmaları için yer ve derinlik belirleme çalışması yürütülüyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, meralarda sondaj yapılacak alanlar tespit ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, çalışmalarla hayvan refahının artırılması, meralardaki su ihtiyacının karşılanması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Meralarda suya erişimin kolaylaştırılmasıyla hayvanların su ihtiyacının karşılanması, ot verimi ve kalitesinin artırılması ve mera alanlarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.