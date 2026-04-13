Erzincan\'da Kamuya Geçen Malların Satışı İçin İhale

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, çeşitli kanunlara muhalefet kapsamında mülkiyeti kamuya geçirilen taşınır malların satışına yönelik ihale düzenlenecek.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet nedeniyle el konulan taşınırların satışının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Söz konusu satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesinin (k) bendi uyarınca pazarlık usulü ile 29 Nisan 2026 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında Erzincan DKMP Müdürlüğü'nde yapılacağı belirtildi. - ERZİNCAN
