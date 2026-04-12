Erzincan\'da Kar ve Yağmur Etkili Oldu

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde yağmur, Refahiye ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklı yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürdü. Nisan ayında bahar havasının beklendiği kentte, Refahiye'ye bağlı köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı ve yer yer etkili olan sis nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı otlatmaya çıkaracaktık ancak kar yağışı nedeniyle çıkaramadık." dedi.

Vatandaşlar, bahar havası beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu.

Ayrıca bölgede zirai don riskinin sürdüğü belirtilerek, üreticilerin tedbirli olması istendi.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar görülebileceği kaydedildi. - ERZİNCAN