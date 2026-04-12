Erzincan'da Kar ve Yağmur Etkili Oldu

12.04.2026 05:18
Erzincan merkezde yağmur, Refahiye'de kar yağışı etkili oldu; ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde yağmur, Refahiye ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklı yağmur görülürken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürdü. Nisan ayında bahar havasının beklendiği kentte, Refahiye'ye bağlı köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı ve yer yer etkili olan sis nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı otlatmaya çıkaracaktık ancak kar yağışı nedeniyle çıkaramadık." dedi.

Vatandaşlar, bahar havası beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu.

Ayrıca bölgede zirai don riskinin sürdüğü belirtilerek, üreticilerin tedbirli olması istendi.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar görülebileceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Refahiye, Erzincan, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
