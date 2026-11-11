Erzincan'da karın ardından güneşle küçükbaş yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardı

Erzincan'da karın ardından güneşle küçükbaş yetiştiricileri sürülerini meraya çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da kar yağışının ardından güneşli hava küçükbaş yetiştiricilerini sevindirdi; üreticiler sürülerini meraya çıkardı. Hava elverişli kaldıkça meralardan yararlanacaklarını belirten üreticiler, hazır yem tüketimini ve yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.
Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından havanın yeniden güneşli seyretmesini fırsat bilen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, sürülerini meraya çıkardı.
Kentte özellikle yüksek kesimler ve köylerde etkili olan kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesi, hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.
Havanın açmasını fırsat bilen üreticiler, sürülerini meralarda otlatarak hazır yem tüketimini azaltmayı hedefliyor.
Üreticilerden Mustafa Erdoğan ve Murat Kamay, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda sürülerini meraya çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.
Yetiştiriciler, hava şartkarının elverişli olması halinde meralardan daha fazla yararlanarak yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.
Kaynak: İHA
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