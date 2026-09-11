Erzincan'da kuşburnu mesaisi başladı, marmelat kavanozlara giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da kuşburnu mesaisi başladı, marmelat kavanozlara giriyor

Erzincan\'da kuşburnu mesaisi başladı, marmelat kavanozlara giriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnunu marmelata dönüştürüyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Erzincan'da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Erzincan'da hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnuları topalmak için vatandaşlar kolları sıvadı.

İlk olarak zorlu arazilerden ve dikenli dallar arasından tek tek toplanan kuşburnu, yine tek tek temizlenerek suyla birlikte kaynatılıyor.

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnu, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Erzincan'da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle vatandaşlarca ilgi görüyor.

Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev hanımı Şeyma Çakmak kuşburnunun her derde deva olduğu söyleyerek, "Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." şeklinde konuştu. Yüksel, kuşburnunu 7'den 70'e herkesin tüketmesini tavsiye etti.

Kaynak: İHA

Soğuk Algınlığı, Erzincan, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da kuşburnu mesaisi başladı, marmelat kavanozlara giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:49
Petrol piyasası alev aldı Benzine gece yarısı zam geliyor
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da kuşburnu mesaisi başladı, marmelat kavanozlara giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement