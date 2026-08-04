Erzincan\'da Sera Örtüsü Desteği Başladı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erzincan'da Örtüaltı Tesislerinin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında, sera üreticilerine yönelik yüzde 50 hibeli sera örtüsü desteği için başvurular başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan proje kapsamında, Erzincan merkez ve ilçelerde bulunan seraların yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde sera örtüsü desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, 7 Ağustos 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Yetkililer, yüzde 50 hibe desteğiyle sağlanacak sera örtülerinin, üreticilerin mevcut seralarını yenilemelerine katkı sunacağını ve örtü altı üretimin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.