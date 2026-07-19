Erzincan'da Anadolu yer sincapları (Anadolu gelengisi), yiyecek aradıkları sırada görüntülendi.
Kentin Çağlayan beldesindeki arazide yuvalarından çıkan Anadolu yer sincapları, bir süre yiyecek aradıktan sonra çevrede dolaştı.
Bu sırada kamerayı fark eden sincaplar, objektife yaklaşarak etrafını incelemeye başladı. Meraklı tavırlarıyla dikkat çeken hayvanlar, sevimli görüntüler oluşturdu.
Doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdüren Anadolu yer sincaplarının kameraya gösterdiği ilgi, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Erzincan'da Sevimli Sincaplar Görüntülendi - Son Dakika
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