Erzincan'da sıcaklıklar 4 Kasım'da düşecek, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Erzincan'da sıcaklıklar 4 Kasım'da düşecek, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

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Erzincan\'da sıcaklıklar 4 Kasım\'da düşecek, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde sıcaklıkların 4 Kasım'dan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısında bulundu. 4-9 Kasım'da sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken buzlanma, don ve yerel ölçekte zirai don riski öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgenin 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşerek gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Erzincan çevresinde 4-9 Kasım tarihlerinde genellikle sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde 4-5 Kasım'da sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde kar görüleceği, 6 Kasım Cuma gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği öngörülüyor.

Açıklamada, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, düşük sıcaklıklar nedeniyle yerel ölçekte zirai don riskinin bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, 4-9 Kasım tarihleri arasında il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da sıfırın altında 5, Ardahan'da sıfırın altında 4, Bayburt'ta sıfırın altında 2 ve Erzincan'da sıfır derece olacak.

Kaynak: İHA
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