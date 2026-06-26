Erzincan\'da İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi

Erzincan'da su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir yönetimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Bilal Kirmencioğlu ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 82. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sunumlar eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Geçen yıl alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ERZİNCAN