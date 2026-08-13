Erzincan'da Su Yatırımları Artıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Su Yatırımları Artıyor

Erzincan\'da Su Yatırımları Artıyor
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DSİ, Erzincan'da 23 yılda 84 tesisle tarım, su depolama ve enerji üretimini geliştirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erzincan'da son 23 yılda gerçekleştirilen su yatırımlarıyla tarım arazilerinin sulamaya açılması, su depolama kapasitesinin artırılması, taşkın riskinin azaltılması ve hidroelektrik enerji üretiminin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar hayata geçirildi.

Kentte bu dönemde yaklaşık 32 milyar lira yatırım bedeliyle 84 tesis tamamlandı.

Sulama yatırımları kapsamında 7 tesis hizmete alınarak 248 bin 600 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Ayrıca 3 baraj ve 2 gölet ile 54 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı.

Kentte yapımı devam eden 3 baraj ve 1 göletin tamamlanmasıyla 15 bin 10 dekar tarım arazisinin daha sulama suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

Taşkın kontrolü çalışmaları kapsamında ise 61 taşkın koruma tesisi tamamlandı. Bu çalışmalarla Erzincan şehir merkezi, 58 yerleşim yeri ve 11 bin 530 dekar arazi taşkın riskine karşı koruma altına alındı. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarıyla 86 yerleşim birimi ve 1 milyon 3 bin 920 dekar arazi daha verimli hale getirildi.

Enerji alanında da son 23 yılda 11 hidroelektrik enerji santrali (HES) işletmeye alındı. Toplam 251,83 megavat kurulu güce sahip tesislerde yıllık 905,67 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Söz konusu HES'lerin milli ekonomiye yıllık yaklaşık 2 milyar 490 milyon lira katkı sağladığı, planlama ve projelendirme aşamasında 4 HES'in daha bulunduğu belirtildi.

31 Aralık 2025 itibarıyla Erzincan'daki HES'lerde üretilen enerjiyle yaklaşık 42 bin 97 hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılandığı kaydedildi.

Yetkililer, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki etkileri nedeniyle suyun verimli kullanılması, depolama kapasitesinin artırılması ve taşkın risklerine karşı tedbirlerin geliştirilmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erzincan, Enerji, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Su Yatırımları Artıyor - Son Dakika

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