Erzincan Havalimanı'nda Mayıs Trafiği Artış Gösterdi - Son Dakika
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Erzincan Havalimanı'nda Mayıs Trafiği Artış Gösterdi

Erzincan Havalimanı\'nda Mayıs Trafiği Artış Gösterdi
09.06.2026 14:28
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Mayıs ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 35 bin 563 yolcu hizmet aldı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda mayıs ayında 35 bin 563 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2026 yılı mayıs ayı hava yolu istatistiklerine göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 35 bin 563 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 236 olurken, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 289,77 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte ise havalimanında toplam yolcu trafiği 167 bin 479'a ulaştı.

Bu dönemde uçak trafiği 888, yük trafiği ise 1.347,77 ton olarak gerçekleşti.

DHMİ verilerine göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, yılın ilk 5 ayında yolcu ve yük taşımacılığında istikrarlı hareketliliğini sürdürdü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan Havalimanı'nda Mayıs Trafiği Artış Gösterdi - Son Dakika

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