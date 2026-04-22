Erzincan İçin Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak ve Çığ Tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresi için gök gürültülü sağanak ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ERZİNCAN