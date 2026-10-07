Erzincan mahreçli haberdeki kare kaynağından iptal edildi, abonelerden özür dilendi

Bugün saat 07.39'da Erzincan mahreçli servis edilen "Tilki ve sansar, Erzincan'da aynı evin müdavimi oldu" başlıklı haberimizde yer alan bir kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.