Erzincan mahreçli haberdeki kare kaynağından iptal edildi, abonelerden özür dilendi

Erzincan mahreçli haberdeki kare kaynağından iptal edildi, abonelerden özür dilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan mahreçli servis edilen haberdeki bir karenin kaynağından iptal edildiği duyuruldu. Abonelerden özür dilendiği, haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması hususunun abonelerin dikkatine sunulduğu bildirildi.
Bugün saat 07.39'da Erzincan mahreçli servis edilen "Tilki ve sansar, Erzincan'da aynı evin müdavimi oldu" başlıklı haberimizde yer alan bir kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut karelerin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?