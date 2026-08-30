Erzincan-Sivas Yolu Yeniden Açıldı

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde, yoğun yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken, güzergah üzerinde seyreden araçlar yolda kaldı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak, çamur ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol, yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.