Erzincan-Tunceli sınırında Munzur Dağları'nda yılkı atları karlı arazide görüntülendi

Erzincan-Tunceli sınırında Munzur Dağları'nda yılkı atları karlı arazide görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan-Tunceli sınırındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan atlar, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Erzincan- Tunceli sınırında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yaşayan yılkı atları, karlanan arazide görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Karın kendini gösterdiği zirvelerde otlayan ve toplu halde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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