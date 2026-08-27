Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle bazı yapılar için tahliye uyarısı - Son Dakika
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Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle bazı yapılar için tahliye uyarısı

Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle bazı yapılar için tahliye uyarısı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştu. Yetkililer, riskli bölgedeki vatandaşların acilen tahliye edilmesini istedi ve bölgedeki yolun ulaşıma kapatılacağını bildirdi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştuğu bildirildi.

Üzümlü Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı'nın üst bölümünde kalan dağlık arazide toprak hareketliliği gözlendi.

Bölgede yüksek heyelan riski bulunduğu belirtilerek, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların acilen tahliye edilmesi istendi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun da ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Belediye tarafından vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları istendi.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle bazı yapılar için tahliye uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle bazı yapılar için tahliye uyarısı - Son Dakika
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