Üzümlü’de heyelan riski nedeniyle bazı yapılar için tahliye uyarısı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştuğu bildirildi.

Üzümlü Belediyesinden yapılan duyuruya göre, Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı'nın üst bölümünde kalan dağlık arazide toprak hareketliliği gözlendi.

Bölgede yüksek heyelan riski bulunduğu belirtilerek, söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların acilen tahliye edilmesi istendi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun da ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Belediye tarafından vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları istendi.