Erzincan Üzümlü\'deki tescilli bağlarda Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri hasat yaptı

Erzincan Üzümlü'deki tescilli bağlarda Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri hasat yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Üzümlü ilçesindeki tescilli üzüm bağlarında üzüm, ayva ve elma hasadı yaptı. Öğrenciler hasat sürecini yerinde gözlemleyip tarımsal üretim hakkında bilgi edindi. Etkinlikle doğayla iç içe vakit geçirmeleri amaçlandı.
Erzincan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Üzümlü ilçesinde düzenlenen etkinlikte meyve hasadına katıldı.
Şehrin tescilli üzüm bağlarını ziyaret eden öğrenciler, üzüm, ayva ve elma hasadı gerçekleştirerek tarımsal üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Etkinlikte öğrenciler, meyvelerin dalından toplanma sürecini deneyimlerken tarımsal üretim ve hasat faaliyetleri hakkında da bilgi edindi.
Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi ve tarımsal üretime ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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