Erzincan ve Refahiye'de orman bütçe toplantıları yapıldı, 2027-2029 planı tamamlandı - Son Dakika
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Erzincan ve Refahiye'de orman bütçe toplantıları yapıldı, 2027-2029 planı tamamlandı

Erzincan ve Refahiye\'de orman bütçe toplantıları yapıldı, 2027-2029 planı tamamlandı
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Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde 2027-2029 dönemi Döner Sermaye Bütçesi hazırlıkları tamamlandı. Toplantılarda gelir-gider bütçeleri ve yatırım programları değerlendirildi, hazırlanan bütçenin hayırlı olması dilendi.

Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinde, 2027-2029 yıllarını kapsayan Döner Sermaye Bütçesi hazırlıkları kapsamında toplantılar düzenlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefleri ile saymanlar katıldı.

Toplantılarda, Erzincan ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüklerinin gelir-gider bütçeleri ile yatırım ve cari gider programları değerlendirildi.

2027-2029 dönemine ilişkin bütçe planlamalarının da ele alındığı toplantılarda, kurumların önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Toplantıların ardından açıklamada bulunan Karakurt, hazırlanan 2027-2029 yılları Döner Sermaye Bütçesi'nin ülkeye ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Böylece 2027-2029 dönemini kapsayan Döner Sermaye Bütçe hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Refahiye, Erzincan, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan ve Refahiye'de orman bütçe toplantıları yapıldı, 2027-2029 planı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan ve Refahiye'de orman bütçe toplantıları yapıldı, 2027-2029 planı tamamlandı - Son Dakika
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