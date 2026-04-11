Erzurum'a Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'a Yoğun Kar Yağışı

Erzurum\'a Yoğun Kar Yağışı
11.04.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, meteoroloji uyarılarında don ve çığ riski var.

Erzurum'da dün gece başlayan ve şiddetini artırarak sabaha kadar devam eden kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece boyu süren yağış ile kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz bir örtüyle karşılaştı. Yüksek kesimlerde trafiği zaman zaman aksatan yağış karşısında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini, buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Zirai don uyarısı yapan yetkililer, "Bölgemizde zirai don riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Kuvvetli yağış uyarısında bulunan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-15 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, kuvvetli yağmur beklenen yerlerde ise sel riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandılar.

Çığ uyarısında da bulunan meteoroloji uzmanları, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzurum'a Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'a Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.